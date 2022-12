Bianchi sobre caso Astesiano: “Luis (Lacalle Pou) debe permanecer callado”

La senadora nacionalista Graciela Bianchi dijo a Las cosas en su sitio que “se está armando una película” en torno al caso del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, y que “Luis (Lacalle Pou) debe permanecer callado”.

“Estas filtraciones no son nada más que filtraciones. Está mal que el Frente Amplio lo utilice de esta forma bastarda. Yo no usé las declaraciones, no se me ocurre, es de una falta de ética e incluye al periodismo”, dijo Bianchi.

“Decir que en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva había una asociación para delinquir.. Ayer tuve que escuchar disparates del presidente del Frente Amplio”, apuntó Bianchi contra Fernando Pereira.

La senadora dijo además que en la interpelación al ministro del Interior Luis Alberto Heber, “él adelantó muchas cosas de las que ahora parecen novedad” y expresó que “no se puede apartar a un funcionario de carrera porque se me ocurre” aunque dijo que ella siempre bregó por una Policía judicial.

A su vez, Bianchi cuestionó el tratamiento del episodio de los 450 kilos de pescado que regaló el gobierno emiratí al presidente Luis Lacalle Pou. “Lo del pescado es digno de García Márquez si estuviera vivo. Nosotros lo sabíamos como una anécdota. De ahí a las cosas que estoy oyendo.", dijo.

Consultada por la reforma de la seguridad social expresó: “Es una buena reforma dada la circunstancia en la que estamos. El problema es que llegamos al borde, como siempre. Lo ha dicho (Danilo) Astori. Me enoja un poco cuando critica, lo hubieras hecho antes”.

En cuanto a la transformación educativa, Bianchi dijo que es una “fiel custodio” de que no se baje el nivel educativo y que cuestionó las propuestas recientes en cuanto a las faltas y repeticiones. “Todo proceso de flexibilización perjudica a los más pobres'', dijo.