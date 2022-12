El archivo del caso Cardoso fue un "resultado lógico", dijo su abogado Jorge Barrera

El abogado de German Cardoso, Jorge Barrera, sostuvo que el archivo de la causa era "el resultado lógico del caso". Aseguró que no había elementos penales sino políticos.

El Fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodriguez archivó este lunes la causa que investigaba presuntos delitos durante su gestión al frente del Ministerio de Turismo entre marzo de 2020 y agosto de 2021.

Luego de un año de investigación, “se llegó a un resultado previsible, porque las gestiones no se dirimen en la justicia penal”, aseguró el Dr. Barrera, en referencia al proceso que se inició tras la denuncia contra el ex ministro de Turismo, German Cardoso.

Barrera entrevistado en Informativo Sarandí, dijo que al no existir desde un comienzo elementos desde el punto de vista penal relevantes, no podía seguirse adelante con las actuaciones, ya que no se debe politizar asuntos que se deben dirimir en otros ámbitos”, como “en el ámbito político”, y luego “la población en el ámbito electoral, donde dirimirá conveniencia o no de gestión”, sentenció Barrera.

A su juicio, “lo que ha quedado claro es que ninguna de las actuaciones administrativas denunciadas tenía relieve penal”. Algunas ampliaciones de denuncias tienen un fin “estrictamente político”, resaltó Barrera y agregó que un caso claro fue el tema del Hotel Serena, donde ningún trámite paso por el ministerio de Turismo.

Aquí la entrevista