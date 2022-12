La decisión de entregar un celular en una investigación, ¿depende del involucrado o de la empresa? Esto dijo el abogado Pereira Campos

El abogado Santiago Pereira Campos, experto en derecho procesal, dijo a Las Cosas en su Sitio que “es preocupante” no poder asegurar la reserva de una investigación. “Como observador del caso, me llamó la atención y creo es algo que debemos corregir y proteger”, señaló en referencia al caso Astesiano.

Consultado por cómo es el proceso de la incautación de un celular o información de un dispositivo, Pereira Campos expresó: “El fiscal tiene que ir recolectando evidencia entonces está sometido a un poder deber de juntar esos elementos que le parezcan relevantes para el caso, pero esto no puede ser una mera intuición. Requiere que cuando estamos ante una situación de conflictos de derechos, el fiscal deba eventualmente fundamentar ante el juez, por ejemplo, por qué pide una incautación de un celular o la información que tiene un celular”, explicó.

Esta semana El Observador informó que hubo un acuerdo entre Fiscalía y Presidencia para no revisar los chats del excustodio presidencial con el presidente Luis Lacalle Pou. Sobre los detalles jurídicos del acceso a la información en este tipo de investigaciones, Pereira Campos señaló: “No conozco los detalles de este caso pero imagino que lo que puede haber ocurrido es que la titular del ministerio público diga ´yo no tengo los elementos suficientes como para obtener judicialmente esto, voluntariamente me entregan el celular con esta eventual condición de que no se invada la esfera de la privacidad del presidente y su familia´”.

“Saliendo del caso en particular, como hay derechos que están protegidos por la constitución y la ley, tiene que existir la apariencia de un hecho delictivo que se ha empezado a investigar y existir fundamentos que a través de la información o de un dispositivo se puede obtener información relevante para la causa”, dijo el abogado.

Consultado sobre si la decisión de entregar un celular en una investigación depende del involucrado directo o de la empresa a quien le pertenece el dispositivo, Pereira Campos que el consejo en esos casos suele ser entregar la información si hay órden judicial. “Es una situación muy frecuente, lo que recomendamos a las empresas que están en esa situación -que son terceros, porque no están siendo investigados- es decir: `entrego esta información si tengo orden judicial´”, dijo.