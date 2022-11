Silvia Pérez: "Nos olvidamos que el Mundial no debería ser en Catar, si no fuera por Don Dinero esta copa no se haría ahí"

La periodista deportiva, con más de 30 años de trayectoria en distintos medios de comunicación nacionales habló de la Copa del Mundo Qatar 2022, de la selección uruguaya, de fútbol, de procesos y de otros asuntos de su área.

Silvia Pérez, HOY directora de Educación Física, Deporte y Recreación, IM dijo en Al Pan Pan: "el Mundial no debería ser en Catar, si no fuera por Don Dinero esta copa no se haría ahí. Hubo muchos sobornos en la FIFA además de violaciones a DDHH".

"El periodismo critica que se haga en Catar y todo lo que lo rodea, en donde por ejemplo, la palabra 'Gay' es mala palabra, pero parece que cuando empieza el mundial se olvida todo eso", opinó.

Acá la entrevista: