Conrado Ramos sobre la reforma del Estado: "las resistencias pasan" porque a muchas personas "se les saca poder"

El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, habló sobre el trabajo que viene realizando en búsqueda de una reforma que genere un Estado más ágil y eficiente.

Destacó que el ingreso de las personas al estado es un área que necesita grandes cambios. Sostuvo que "para las personas es un via crucis. Tienen que venir con todos los comprobantes de su curriculum. Los tribunales tienen un trabajo enorme estudiandolos. Cuando alguien no tiene que estudiar para presentarse, se presenta todo el mundo. Entonces hay que hacer un sorteo, y esto no garantiza que entren los mejores. Hay que exigir que los ingresos sean por oposición y méritos".

"Un proceso de selección podía durar un año y medio. Lo primero que hicimos fue achicar los plazos. Rediseñamos todo lo que pudimos el proceso. Pero hay que digitalizar para agilizar la evaluación. El legajo de los empleados están en carpetas que se la están comiendo las ratas en un depósito", señaló.

Ramos manifestó que "las resistencias" para avanzar en la reforma "pasan porque muchas personas conocen el procedimiento y no comparten, porque eso da poder. Con la digitalización se les saca ese poder. Eso genera resistencia".

"Se necesita más impulso. Que esto entre en la agenda. Cuando empecé a trabajar con esto cité a las áreas involucradas. No me daban pelota. Esto tiene costos. Hay que embarrarse y pelearse con mucha gente", agregó.

Este miércoles se realizará el lanzamiento de una aplicación para la búsqueda de personas en el Registro de Vínculos del Estados. Con esta herramienta, la Oficina Nacional del Servicio Civil "se propone transparentar y hacer accesible a todos/as la información sobre las personas que tienen o tuvieron un vínculo laboral con organismos públicos o entidades privadas en las que el Estado posee participación mayoritaria".