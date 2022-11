Milagros Costabel y la vida en Harvard junto a Indio, su perro guía

Milagros Costabel es una joven uruguaya con una historia muy inspiradora. Nació en Colonia, tiene 21 años, es ciega y el año pasado ganó una beca en Harvard para estudiar Ciencias Políticas y Derechos Humanos. Pero esta vez queremos contar su historia desde otro lado. Porque Milagros, desde hace unos meses, está acompañada de Indio, un perro guía entrenado por Fundappas.

Indio fue entrenado en Uruguay y luego tuvo un período de adaptación en Estados Unidos. Viajó a Harvard acompañado de una entrenadora de Fundappas.

Milagros cuenta que las primeras semanas no fueron fáciles y la invadía el miedo a que algo saliera mal. Con el tiempo todo fue mejorando, ahora Milagros cuenta que sale a pasear más porque “quieras o no somos dos”. Además dice que Indio tiene una gran memoria y “es muy querible”.

“Lo mejor de estos tres meses fue descubrir ese sentimiento de libertad. Para mí es lo más cercano a ver que puedo estar en cuanto a que no choco con nada, no estoy pegando a las cosas, simplemente voy, Indio encuentra escaleras, encuentras cosas. Nunca pensé que me fuera a dar vuelta tanto todos los esquemas”, expresa Milagros.