Kung Fú OmBijam: “Mi objetivo en los talleres es compartirles otras herramientas que a veces no ven”

El rapero Federico González, más conocido como Kung Fú OmBijam, dijo en Las Cosas en su Sitio que en algunos casos “la cultura del barrio” lleva a “querer elevarse solo con plata y no no con los vínculos y desde otro lado”.

Kung Fú, que estuvo privado de libertad y desde prisión compuso dos discos, expresó: “Yo tuve que pasar un proceso y tener más de 30 años para darme cuenta de estas cosas. Hasta que tenga la cabeza consciente voy a seguir haciéndolo, voy a seguir yendo a lugares a decirles que querer preocuparte por el dinero fácil no te lleva a estar bien ni a la felicidad”.

“Hay muchos gurises que aspiran a ser narcotraficantes porque muchas veces lo que tenemos enfrente, la pantalla, nos habla del narcotráfico y la plata. Es el ver cómo crece de un momento a otro una persona y no ver que en el costado te están esperando con un fierro para darte un tiro”, dijo el rapero.

El músico brinda talleres de rap en distintos barrios y dijo que “hay que tener cuidado” a la hora de hablar de narcotráfico o delincuencia, ya que en algunos talleres hay niños de 7 años. “Hay que tener cuidado de no lastimarlos ni poner eso en su cabeza. Cultivar esto de la herramienta del hip hop. Hay herramientas, más allá de la educación formal, que son más coloridas, más de baile, que son el rap, el hip hop, el graffiti. Mi vida es también compartirles y fomentarles otras herramientas que no ven”.

El tallerista denunció semanas atrás que en Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) no lo dejan trabajar por tener antecedentes. "No estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo algo que me gané", dijo.