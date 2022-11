Danilo Astori: "Respeto mucho la labor de Mujica, pero yo tenía una gran sintonía con Vázquez"

Danilo Astori renunció a su banca del senado este martes y dijo en Informativo Sarandí que "son días de profunda gratitud. He recibido juicios extraordinariamente generosos. Me hacen sentir muy bien como ser humano. Veo otra cosa también, y es que más allá del elogio, he visto conceptos. En la sesión del senado, en la base de cada juicio había un concepto. Porque al haber representantes de todos los partidos, está revelando una base para encontrar los acuerdos que necesita el país para resolver los problemas estructurales. Es una doble satisfacción".

"La calidad de vida de la gente depende de esos grandes cambios estructurales. Hoy tenemos procesos que van en contra de eso. No hay que olvidar las disidencias, pero sobre esa base, resolver los problemas. No se pueden abordar con una sola parte de la opiniones del país. Hay que asegurar la acumulación de esfuerzos y aumentar la velocidad porque hemos ido muy lento", agregó.

Astori dijo que uno de los mejores senados que integro fue el primero en el que le tocó formar parte. "Representaba a todos los sectores del Frente Amplio porque estaba en el primer lugar en las listas. Otro de los que destaco es el que respaldó el primer gobierno de Tabaré Vázquez".

Cuando le consultaron sobre una figura de la oposición ha destacar no dudó en pronunciar el nombre de Alejandro Atchugarry. "Dejó una huella indeleble en este país. Un legado innegable. Le dio a este país sabiduría, inteligencia, reflexión, consideración humana, intentar buscar un camino que nos llevara a lugares mejores para Uruguay".

Astori destacó la "sintonía" que tuvo históricamente con Tabaré Vázquez. "Obviamente respeto mucho la labor de Mujica, pero yo tenía una gran sintonía con Vázquez. Incluso de antes de llegar al gobierno".

En otro orden, se refirió a la actualidad del Frente Amplio y dijo que "no hay que tenerle temor al concepto de centro. Hay que bucear para saber qué significa. Es encontrar un equilibrio. Una estructura en la que podamos decir que estamos representados todos los sectores del Frente y que podemos hacer posible la compatibilidad. Debería pensar en acumular fuerzas para escuchar al que piensa distinto y enriquecer con su aporte las propuestas de conducta política".