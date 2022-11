Ernesto Murro sobre reforma de la seguridad social: "El 45% de los hombres y el 50% de las mujeres no va a llegar a juntar 30 años de trabajo" a los 65

El ex ministro de Trabajo, Ernesto Murro, habló en Informativo Sarandí sobre el proyecto de reforma de la seguridad social. "Hay algunos estudios que conoce la coalición de gobierno que fueron hechos sobre las historias laborales que muestran que a los 70 años de edad el 30% de la gente no va a llegar a juntar 30 años de trabajo. Otro estudio posterior indica que a los 65 años, el 45% de los hombres y el 50% de las mujeres no va a llegar a juntar 30 años de trabajo. Ese es el exceso de rigidez del proyecto de ley que está en consideración", expresó.

Murro agregó que "la mitad de la gente que va a llegar, va a cobrar menos. Lo que se genera como porcentaje de jubilación al salario va a ser menos".

"El informe de la asesoría de BPS presentó un informe. Cuando se analizan los ingresos de acá a varias décadas se mantienen en el 7,5%. Cuando miramos los egresos, bajan 2 puntos. Va a haber menos gente que acceda y la mayoría va a ganar menos. Durante el gobierno del Frente Amplio las jubilaciones subieron 60% sobre los precios", dijo quien integró la comisión de expertos de la seguridad social.

"Podemos hablar de algunas cosas que ha dicho el presidente de la república. Voy al tema de las promesas. En la campaña electoral él decía: 'quédense tranquilos que a la gente que hoy está trabajando no se les va a cambiar las reglas de juego'. Sin embargo, este proyecto de ley le aumenta la edad jubilatoria a un millón de personas".

"Nosotros estuvimos dispuestos a estudiar la edad del retiro. No estábamos dispuestos a subir la edad al barrer. Seguramente escucharon que los trabajadores de la construcción y los rurales se van a seguir jubilándose a los 60, pero no son todos los trabajadores. Tienen que tener 20 años por lo menos en la actividad rural o construcción, y tener 8 de los últimos 10 años trabajando en el rubro. De los 62 mil trabajadores actuales de la construcción, la mayoría son no permanentes, por lo tanto, les va a costar mucho cumplir con estos requisitos", explicó Murro.

Escuchá la entrevista completa.