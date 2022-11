Bottero sobre dichos de Manini: “No todo Cabildo Abierto opina igual, Irene (Moreira) ha sido una gran aliada en mi gestión”

La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, dijo en Las Cosas en su Sitio que sería bueno conversar con el senador Guido Manini Rìos, ya que a su entender “hay una confusión de información” en cuanto al entendimiento de la ideología de género.



Manini Ríos dijo la semana pasada en el Parlamento que “docentes militantes de la ideología de género” están “generando en los niños una confusión identitaria”. Consultada por estos dichos, Bottero expresó: “Por suerte creo que no todo Cabildo Abierto opina igual, por lo menos no opina igual la otra dirigente, la ministra de Vivienda Irene Moreira que ha tenido una participación importante en la red de mujeres políticas, ha sido una gran aliada en mi gestión”.



Además, Bottero señaló que “hay que tener cuidado cuando se dicen esas cosas”. “Es verdad que hay familias que están ausentes pero también es verdad que la falta de libertad ha generado gente muy desgraciada y muy traumada”, dijo.



Noviembre es el Mes contra la Violencia Basada en Género. La directora de Inmujeres señaló que la violencia hacia las mujeres tiene una raíz cultural en el momento en que las mujeres fueron consideradas propiedad, de los hombres y de la familia. “Y no hablamos de la época de cuando nació la civilización sino del siglo XX. Las mujeres no podíamos tener la patria potestad de nuestros hijos, no votábamos, no podíamos ser titulares de cuentas bancarias”.



“Cuando hablamos de violencia de género estamos hablando del ejercicio de un poder, de una superioridad psicológica, no solo en el ámbito familiar sino empresarial, laboral, económico, y un sistema que de alguna forma ha apoyado determinadas posiciones”, expresó Bottero.