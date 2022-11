Sanguinetti y Mujica, juntos en Informativo Sarandí

Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra presentaron el libro "El Horizonte: conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica".

¿Cómo surgió la idea? "Escuché que Sanguinetti declaraba en Sarandí en época de la LUC: '¿Con quien voy a debatir? ¿Con Mujica? Somos dos viejos'. Ahí se me ocurrió juntarlos en este libro. Me pareció que dos figuras de ese tamaño podían dar muestra que lo importante de las ideas es intercambiar", contó Alejandro Ferreiro.

"Estuvo claro el objetivo que nos planteamos desde el comienzo y que le planteamos a ellos. Son dos políticos de los pocos que tienen capacidad de reflexión y que la ejercitan cotidianamente", agregó Gabriel Pereyra.

José Mujica dijo en Informativo Sarandí que "las conversaciones fueron muy amenas. No fue otra cosa que dos viejos luchadores que demostraron que pueden conversar. En algunas coincidir y en otras no, pero pueden hablar. Creo que lo más valioso es el gesto, no por nosotros, sino para recordárselo al país. Puede haber grandes diferencias, pero hay una cuota en nosotros que significa el respeto en la diversidad de opiniones".

"El odio termina envenenando a las sociedades. Ya tenemos historias de eso. Una cosa es la pasión y otra es el cultivo del odio como metodología. No sé como entender el futuro si no hay tolerancia en la diversidad", expresó.

Por su parte, Julio María Sanguinetti dijo:"los periodistas nos propusieron conversar mirando hacia el horizonte. Naturalmente estamos en campos distintos, pero intentamos dar una muestra de capacidad de entendimiento y conversar mirando hacia adelante. Creo que fue demasiado espontáneo. Seguramente va ser como una conversación de café"

"¿Usted se imagina una charla de este tipo entre Trump y Obama? No los junta nadie", enfatizó Sanguinetti.