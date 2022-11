Integrante de comisión de género de Frente Amplio sobre declaraciones de Mujica: "Reducir la capacidad política de Cosse a ser mujer es injusto"

Patricia González, integrante de la Comisión de género y feminismos del Frente Amplio habló sobre los comentarios de Mujica sobre la intendenta de Montevideo. "Cosse tiene un don a favor: es mujer y están de moda”, había dicho el expresidente.

"Este no es el tono en el que se está discutiendo desde la fuerza política. Es una declaración de un dirigente y no se puede pasar por alto. Siempre ha tenido planteos en este tono. La visión de que las mujeres estamos de moda me parece complicada", señaló Patricia González.

"Reducir la capacidad política de Cosse a ser mujer es injusto. Sinceramente, no siento que ese sea el sentir de los integrantes de su sector. Lo aclaro porque sino parece que está todo perdido", dijo.

"Hace bastante rato que Mujica no está en la orgánica del partido; me preocupa mucho de cara a las próximas elecciones que pensemos que la paridad es una moda", señaló Gonzalez y agregó que recibieron "con desánimo" las palabras de Mujica.

Aquí la entrevista: