"Estamos en un momento de estancamiento", dijo Patricia Rodríguez sobre los avances con el Ministerio del Interior con respecto a la salud mental policial

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, dijo en Viva La Tarde que nadie puede negar que hay características del trabajo policial que los hace más propensos a los problemas de salud mental.

Comentó que recibió un llamado del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, luego de que declarara: “tenemos un problema como sociedad. No es un problema de la Policía, son hechos separados que no tienen nada que ver".

"Me llamó y me dijo que no quiso minimizar la situación. Ya lo aclaró en un twit", señaló Rodríguez.

"Los policías son los primeros en enfrentarse a situaciones muy duras y también los primeros en hablar con la familia. Somos humanos y convivir con el asesinato de un niño o una violación es muy difícil. Cuatro meses de formación es claramente insuficiente para salir a la calle y enfrentarse a situaciones complicadas. Los funcionarios deberían tener salud emocional desde la escuela de policía. Muchos de los suicidios se dieron dentro del turno y frente a compañeros. Eso queda para toda la vida", expresó.

"El departamento que tenemos es la unidad de estrés del Hospital Policial. Claramente no está funcionando. Los policías de salen de ahí sin una solución y medicados. No hay un acompañamiento después de un intento de suicidio. Los compañeros no pueden trabajar, ganan el 65% del salario y encima se tienen que pagar el tratamiento", enfatizó Rodríguez.

"Estamos en un momento de estancamiento. Hubo muchos cambios en el Ministerio del Interior. Nos dolió mucho la salida de Calabria porque era uno de los que solucionaba los problemas. No estamos resolviendo este tema con la celeridad necesaria", dijo.

Escuchá la entrevista completa.