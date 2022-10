Juan Gomez sobre rapiñero de Pocitos: "Lamento la actividad delictiva posterior a la detención, y me alegra que las cosas hayan sido corregidas"

"Se consideró que fue un acto preparatorio del delito, porque le hablaron, le gritaron y se fue sin consumar el hecho. Esa fue la consideración de la fiscal. No había una orden de detención", dijo el fiscal Juan Gómez en Viva la Tarde sobre el rapiñero de Pocitos.

Según el fiscal Gómez, para la Dra. Puppo no se estaba cometiendo un delito. "Las pruebas que le presentaron no fueron consideradas suficientes. Hace no mas de media hora el departamento de comunicaciones de fiscalía me confirmó la detención del sujeto", explicó.

"Escuché la información que me brindó Puppo, y ella estaba convencida. Este fiscal defiende a capa y espada la independencia técnica. Lamento la actividad delictiva posterior a la detención. Y me alegra que las cosas hayan sido corregidas", agregó.

"Otra cosa que se ha dicho y no es verdad es que la fiscal no quería trabajar porque era sábado y domingo. La doctora estaba de turno", aclaró Juan Gómez y agregó que no puede estar desconfiando de lo que dice una fiscal avezada. "Admito que la población pueda no entender la decisión que tomó", señaló.

Acá la entrevista: