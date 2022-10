"Esta no es una transformación total; tampoco es profunda ni justa", dijo Fernando Pereira sobre reforma de la seguridad social

"Lo primero que hicimos bien fue no precipitarnos a opinar sobre el proyecto de Lacalle Pou", dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en Informativo Sarandí. "Ese proyecto tuvo treinta modificaciones. Fue una decisión sabia. Hoy no sabríamos cómo explicarle a la gente porqué hablamos de temas que hoy ya no están", agregó.

"Ayer vimos por primera vez el proyecto. Hicimos un llamado para hoy. Hay temas que faltan y temas que no deberían estar. No es una reforma de la seguridad social. Es una reforma de las jubilaciones", consideró.

Pereira dijo que cree, a grandes rasgos, que el Frente Amplio no va a acompañar este proyecto, aunque algunas partes del articulado las votarían positivamente. "Me estoy precipitando, pero la protección social debe tener políticas compensatorias en todas las edades. Yo entiendo que a Martín Lema no le gusten las cifras, pero son las que dio el Instituto Nacional de Estadística".

"La gente se va a jubilar a mayor edad y va a cobrar un sueldo menor. Esta no es una transformación total. Tampoco es profunda ni justa", sostuvo.

"El Frente llegó para transformar. Uno ve los 15 años y transformó. Este gobierno prometió que llegaba para cambiar. Y no cambió. Le preguntan a Alfie por la pobreza infantil y no sabe porqué. El derrame no llega", señaló el presidente del Frente Amplio.

Escuchá la entrevista completa.