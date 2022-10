Fiscal Fernando Romano: "El control policial" en los estadios "tendría que ser mucho más estricto"

El fiscal Fernando Romano, que viene trabajando de un tiempo a estar parte en los hechos de violencia que rodean al fútbol de nuestro país, habló en Informativo Sarandí sobre los acontecimientos recientes.

"Los últimos cuatro condenados fueron por presionar a algunos cuidacoches del Campeón del Siglo para que les dieran parte de la recaudación", comentó. "Recuperamos la plata, pero no la entregamos porque no sabemos aún si los cuidacoches tienen habilitación de la intendencia. Además, hemos recibido quejas también de los cuidacoches que presionan y cobran un peaje. Sino ese auto puede aparecer con daños", sostuvo el fiscal.

"En el clásico, en el acceso a la Scarone, estaban vendiendo droga. La droga logró entrar al estadio. Estamos investigando la situación del Parque Viera, donde un guardia de seguridad denunció la presunta presencia de un arma. Digo presunta porque aún no se pudo demostrar. Declaró que era un 38. Además denuncia que, desde atrás de una bandera, escuchó que uno le decía al que portaba el arma, 'líquidalo ahora', y el del arma respondió: 'dejalo para después'.

"El control policial tendría que ser mucho más estricto en el ingreso", enfatizó Romano. "En el clásico, subieron parciales a los ómnibus de Peñarol en el camino. Tenemos esa información. Y el cacheo en el estadio es más complicado por el tumulto. Por las imágenes vimos el ingreso de una bolsa negra gigantesca, donde pudieron haber ingresado las bengalas, la gallina y los carteles alusivos a una muerte", manifestó.

También se refirió al ingreso de hinchas de Nacional al Parque Central la noche previa al clásico y la grasa que apareció en los paravalancha. "No podía comprender cómo no tenían los nombres de los hinchas de Nacional que entraron a la tribuna. Se puede decir que hubo dos ingresos. Con el aval de una directiva ingresó un grupo a pintar la tribuna porque había alusiones a Peñarol. El problema fue que, con esa gente, entraron otras personas que no tendrían que haber entrado. Esos nombres la dirigencia no los pudo proporcionar porque no los sabía".