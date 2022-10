Alejandro Andrada: “Casavalle se ha vuelto un territorio de disputa política”

“Han habido avances muy importantes, la situación de hoy no es la misma de 2016 ni de 2018, pero hay puntos críticos, dos o tres de una zona muy grande, donde siguen ocurriendo episodios de delitos. Pedimos presencia policial y políticas de prevención”, dijo Alejandro Andrada, integrante del colectivo Casavalle de Pie que trabaja por el desarrollo del barrio.

Además, Andrada señaló que Casavalle se ha vuelto “un territorio de disputa política” que lleva a que algunos avances no se perciban como tales. “¿De qué vale que las cosas estén bien si no se perciben así?”, cuestionó el integrante del colectivo.

También se refirió a la composición del colectivo. “Tenemos gente de todos los partidos políticos y tenemos diálogo con todos los partidos políticos. Jamás criticamos a una persona ni a un partido político, sí a una gestión”, expresó Andrada.

Para Andrada, no hay un perfil definido del vecino de Casavalle y habló sobre la importancia de no estigmatizar a la gente del barrio. “Hay jóvenes que estudian en la Facultad de Arquitectura, otros que trabajan en Zonamerica, otros que fuman pasta base en la esquina. No necesariamente porque vivan en Casavalle tienen que andar en la calle”, dijo.