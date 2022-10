Las ventas cayeron un 5% el segundo trimestre: inflación, caída del salario y contrabando es el diagnóstico de Julio Cesar Lestido

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, habló sobre la segunda edición del "día del hijo", que se llevó a cabo el pasado domingo. Si bien explicó que "aún es temprano" para contar con datos" sostuvo que se percibió "un buen movimiento". En esta jornada empezará con el revelamiento de datos a nivel nacional.

Lestido manifestó que los datos del segundo trimestre demuestra que las ventas cayeron un 5%. Mencionó que "evidentemente están afectando" los precios en Argentina. "También hay inflación, caída del salario real. Hay contrabando. Esto no quiere decir que no se está haciendo nada. Estamos trabajando mucho con la aduana. Pero son muchos los uruguayos que van a comprar allá", expresó.

"Tengo que ser honesto y admitir que no le ha tocado nada fácil al gobierno. Empezó y tuvo que afrontar una pandemia que golpeó al mundo y a Uruguay también. Tuvimos problemas, pero la libertad responsable permitió que no se parara del todo. Cuando salimos de eso, nos metemos en la guerra de Rusia y Ucrania. Me gustaría que los tiempos políticos fueran más rápidos, pero no ha sido fácil", dijo el empresario.

Lestido señaló que desde la cámara apoyan "el Tratado de Libre Comercio con China, lo que es el acuerdo Mercosur - Unión Europea, la adhesión al acuerdo Transpacífico. Todos esos acuerdos los vemos como muy positivos, porque lo que necesitamos es abrirnos al mundo".

