Ara Malikian: la música como salvación

Luego de un tiempo de espera finalmente vuelve a Uruguay el eximio violinista Ara Malikian para presentarse en el auditorio del Sodre 25 y 26 de octubre 21hrs. En Sábado Sarandí habló sobre la huída de la violencia de su país, Libia, cuando apenas ingresaba a la adolescencia.

En cuanto a la gira, Malikian señala que es "el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

La entrevista: