Orsi sobre posible candidatura: “estoy dispuesto” a seguir y “me estoy aprontando”

El intendente de Canelones se refirió a una posible candidatura para 2024, el caso Astesiano y las ollas populares.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresó en Las Cosas en su Sitio que “está dispuesto” a seguir avanzando en política y que a diferencia de las elecciones pasadas, se está “aprontando”.

“No creo en la fatalidad de que si sos intendente después tengas que ser Presidente, pero sí voy a seguir en la actividad política y eso implica que te tenés que preparar para otras cosas. Hasta ahora estuve concentrado en el tema Canelones, después te vas empapando en temas nacionales. Estoy dispuesto a seguir moviéndome en política y eso implica mirar en clave país. Ahí las opciones son ir en listas para el Legislativo o asumir cargos Ejecutivos”, señaló.

Consultado por el caso Astesiano, Orsi dijo que “el más dañado es el gobierno y el país”. “¿Quién se hace cargo? Alguien tiene que decir: `yo me equivoqué´. El presidente se hace cargo de todo, es una actitud de cierta valentía, pero no es una actitud que me parezca bien, porque es imposible que sea responsable de todo”, señaló.

El intendente de la comuna canaria también se refirió al juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. “Se les fue la moto y se metieron en un baile que es un tiro por la culata”, dijo en referencia a los ediles que plantearon el juicio.

Además, en cuanto al Congreso de Intendentes, expresó que “si hay algún tema grueso” le gusta asistir. “Lo normal es que te convocan a ti pero podés delegar”, indicó y mencionó que muchas veces quienes acuden son los directores de las distintas áreas de la comuna.

Orsi también destacó la “solidaridad instalada” en torno a las ollas populares y dijo que hay dirigentes políticos que “están arriba de eso y está bien”. “Después de la pandemia hay una situación que no se destrabó, esto debe ser una excepción”.