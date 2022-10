Kiana Malek: "Las mujeres iraníes somos muy fuertes. Ya no tenemos nada para perder. Es una revolución feminista"

Es iraní y hace 6 años está radicada en nuestro país. En Viva la Tarde Kiana Malek cuenta como vive a la distancia la revolución que están llevando adelante las mujeres en su país natal.

"Están matando mucha gente. Gente indefensa. La cultura iraní es muy linda. Es un país hermoso con mucha historia. La gente es alegre. La cultura islámica es otra cosa", señaló.

Me siento muy orgullosa por lo que está pasando. Es un sueño que nunca pensé que podríamos cumplir. En Irán te matan por manifestarte", dijo Kiana Malek sobre las manifestaciones de las mujeres sacándose el Hiyab. "Las mujeres iraníes somos muy fuertes. Ya no tenemos nada para perder. Es una revolución feminista", sentenció.

"Es un poco triste no estar ahí. Me pone triste que mi familia esté en riesgo. Ellos matan con armas de guerra a gente indefensa. No es la primera vez que el gobierno manda a matar gente fuera del país. Yo no uso mi apellido completo para cuidar a mi familia", agregó en Viva la Tarde.