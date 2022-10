Pablo Menese Camargo: “La Educación es regresiva desde primaria hasta la Universidad”

"Hay escuelas de pobres y escuelas de ricos" expresó el docente y candidato a Phd en Ciencias Sociales, Pablo Menese Camargo, respecto a la inversión en la Educación, y la transformación que pretende llevar adelante el gobierno.



Consultado sobre la reforma educativa, Menese Camargo señaló: "Es una reforma modesta en muchos sentidos, pero que tiene un cambio central grande que es en la forma", en referencia al cambio curricular de asignaturas a competencias.



Para el sociólogo, el foco no debe estar puesto solamente en la calidad de las materias sino en la asistencia. "No nos puede importar tanto cuáles son las materias cuando el 60% no aprende nada porque se va del liceo" dijo Menese Camargo.



Sobre los docentes, expresó que los primeros años de docencia “son muy solitarios”. “El docente vive mucho más arriba de un ómnibus que en un centro educativo, es un docente que tiene multiempleo, con muchos jefes que ve poco”.

A su vez, indicó que los docentes más experientes y mejor remunerados siguen eligiendo centros educativos de los contextos más favorables. Menese Camargo plantea que hay que discutir “qué estamos haciendo con el presupuesto que tenemos, cómo lo distribuimos”.