"Necesitamos que el gobierno diga la verdad", dice Alejandro Sanchez sobre llamado a sala por caso Astesiano

En la jornada de hoy se presentará la moción convocando al parlamento al ministro del Interior Luis Alberto Heber por el caso Astesiano, e invitando al director de la Secretaría de Inteligencia, Alvaro Garcé y al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

El senador del Frente Amplio, Alejandro "Pacha" Sánchez dijo en Informativo Sarandí que "la Presidencia de la República escapa del control parlamentario, pero creo que van a asistir (Garcé y Ferrés). Es un nuevo escándalo internacional. Queremos que se de información veraz y seria sobre esta situación. Necesitamos que el gobierno diga la verdad. No están diciendo toda la verdad lamentablemente. Astesiano milita desde joven en el partido Nacional. Tiene 30 indagatorias. No era la persona para cuidar al presidente. Pusieron al zorro a cuidar al gallinero y llevaron la delincuencia al piso 4 de Torre Ejecutiva".

"¿Como puede pasarnos que se organice desde Torre Ejecutiva una organización criminal y que Inteligencia no se entere? ¿Quiénes se reunieron ahí? ¿Quien le dio acceso a la base de datos? Bueno, todo esto es lo que tiene que responder Ferrés. Estas cosas tienen que quedar claras para limpiar la imagen del país", señaló.

Sanchez expresó que la propuesta del pacto de dialogo sigue en pie. "Dialogar no quiere decir que no señalemos las cosas que se hacen mal. Diálogo político no es borrar las diferencias. Uruguay tiene muchos problemas y lo discutimos en la rendición de cuentas".

"Esto es un disparate", sentenció sobre la moción de juicio político a Carolina Cosse. "Lo que hicieron los ediles de la coalición es disparatado. Pedir destituir a una intendenta electa porque se hizo representar cuando fue llamada a sala. Utilizar el mecanismo para destituir, cuando no van a estar los votos porque hasta integrantes de la Coalición se dieron cuenta que es un disparate. Los gobiernos tienen que terminar su mandato", concluyó.