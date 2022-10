Matias Barreto: "Veo a la Intendenta mentir, violar la constitución, y no me sale otra cosa. Ser cínico es ser un mentiroso compulsivo"

"Cosse es una intendente a la que no le gusta el control. Es una gran falacia que la Intendencia de Montevideo está al día con las respuestas solicitadas", comenzó diciendo en Viva la Tarde el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez.

"Es un mensaje claro para la ciudadanía. No le puede salir gratis violar la constitución. ¿Cuanto podría ahorrarse Cosse si se bajaba del pedestal y concurría? Ahora hay que bancarse las consecuencias", aseguró Rodríguez.

Matias Barreto, edil colorado cuyo video hablando sobre Carolina Cosse fue viral durante el fin de semana, dijo que "fue correcto" decirle cínica a Carolina Cosse. "Usar palabras alternativas para transmitir lo que uno siente no es lo correcto. Veo a la Intendenta mentir, violar la constitución, y no me sale otra cosa. Ser cínico es ser un mentiroso compulsivo", explicó.

"Se dice que es excesivo el juicio político. ¿No es excesivo no responder pedidos de informe? ¿No es excesivo no concurrir? ¿No es excesivo ningunear a las minorías?", expresó.

"Hay una violación a la constitución y el mecanismo de juicio político está correcto. No hay violaciones chicas o grandes. La constitución está para cumplirse", aseguró Matías Barreto.