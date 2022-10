Rogelio Leites: "No estamos demostrando ser aquellos docentes que transmiten confianza y esperanza"

Rogelio Leites es maestro de la escuela 119 de Salto. Integra el equipo de dirección del colegio Salesiano y participa en las Asambleas Tecnico Docentes. Fue uno de los nueve delegados que decidieron quedarse trabajando en los programas para el próximo año y no se retiraron de las ATD.

"El tema surge por la inmediatez, la sorpresa y la falta de consulta de la separación de los compañeros de mesa permanente de quienes estábamos abordando y habíamos asumido la responsabilidad de contribuir a lo que es la elaboración de los programas, que es para lo que habíamos sido citados. En el mes de agosto nos pudimos anotar quienes estábamos dispuestos a trabajar por lo que veníamos planteando los mismos compañeros de ATD en asambleas técnicas nacionales desde el año 2014", manifestó.

Leites dijo que se encontró "con la sorpresa de que dejábamos el barco a mitad de camino. En varias comisiones se dispuso qué podíamos hacer para no dejar el trabajo por la mitad. Entendíamos que habiendo avanzado tanto no se puede dejar ahora el trabajo. Convenimos que íbamos a seguir trabajando, pero no representando a ATD".

"Nosotros teníamos plazo hasta el día de hoy para presentar los programas. Pero era imposible. Están muy adelantados, y conseguimos por parte del Codicen para que nos dieran fecha hasta el 24 de octubre para afinar los documentos", expresó el maestro en Informativo Sarandí.

"Los compañeros que nos quedamos sentimos ese disgusto por esa mojada de oreja que te dicen 'no van a respetar lo que se decide'. Nosotros decimos: 'pero muchachos, estuvimos solicitando esto durante tantos años. Una vez que se nos da la posibilidad de poder acordar todos juntos, de inicial a sexto de liceo, todos juntos trabajando por el bien de los gurises, ¿no nos van a permitir estar?' Y después vamos a decir que no fuimos consultados. No estamos demostrando ser aquellos docentes que transmiten confianza y esperanza.

Ante la consulta sobre si sus planteos están siendo atendidos, Rogelio Leites respondió: "Absolutamente".