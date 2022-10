Secretario General de Adur sobre rendición de cuentas: "son incrementos muy magros que no mueven la aguja en cuanto a la caída presupuestal"

Agustín Cano, secretario general de Adur, dijo que tras la aporbación en el parlamento de la rendición de cuentas "algo cambió", debido a que el "punto de partida era muy adverso". De todas formas, resaltó que "estos datos nuevos lo que hacen es evitar un recorte. Lo otro son incrementos muy magros que no mueven la aguja en cuanto a la caída presupuestal".

"En junio cuando el gobierno envió la rendición de cuentas, la leímos de atrás para adelante porque faltaba el inciso Universidad de la República. Era el único ente científico que no recibía incrementos. Pero cuando empezamos a leer mejor, vimos que aparecía una propuesta de recorte muy importante. De unos 15 millones de dólares anuales, equivalente a la facultad veterinaria entera", manifestó.

"Esa foto cambió. La propuesta del adicional es otra, y aparecieron recursos para dos proyectos el hospital de clínicas, y algunos recursos pero muy insuficientes para atender el crecimiento la matrícula. La universidad había pedido 570 millones de pesos para mantener la relación de docentes y estudiantes de 2019, ni siquiera para mejorarla. Y recibió 160 millones", expresó.

Cano dijo que, respecto a la propuesta inicial, "no diría que mejoró, pero desempeoró". El secretario general de Adur sostuvo que "no llega a detener una tendencia a la caída del presupuesto. Hoy ya es un 5% y llegará a 7% al final del período. Estos datos nuevos lo que hacen es evitar un recorte. Lo otro son incrementos muy magros que no mueven la aguja en cuanto a la caída presupuestal".