“No son solo validadores de una anexión sino de una situación de represión tremenda”, dice experto en conflictos internacionales sobre participantes del referéndum ruso

El periodista y escritor argentino Ignacio Montes de Oca, que ha trabajado en diversos medios y se ha especializado en conflictos internacionales, publicó este miércoles un hilo sobre el conflicto en el que hace referencia a la participación del dirigente frenteamplista Sebastián Hagobian.

“No son solo validadores de una anexión sino de una situación de represión tremenda en las zonas ocupadas”, dijo en Las Cosas en su Sitio en referencia a quienes viajaron a Moscú, invitados por Rusia, para observar el referéndum para anexar tierras Ucranianas. Entre ellos se encuentra el uruguayo Sebastián Hagobián.

“Sebastián Hagobian se presentó como representante del Frente Amplio de Uruguay, uno de los dos grandes partidos de esa nación. Pero resultó ser un impostor tal como lo reveló un comunicado de ese partido y aun así sigue siendo presentado como aval extranjero por la prensa rusa”, señaló en twitter.

“No es un elemento poco importante, lo que se trata es darle validez a un hecho que implica robarle el 15% del territorio a Ucrania y hacerlo bajo la amenaza de que si esto no se le acepta a Rusia pueden escalar el conflicto hasta usar armas nucleares”, dijo Montes de Oca.

Además, agregó: “Estas personas de distintas nacionalidades están ayudando a crear las condiciones para que la escalada se convierta no ya una guerra entre Rusia y Ucrania sino en un asunto muy grave para toda la humanidad”.

Montes de Oca señaló que no se trata solo del referéndum sino de “una actitud de conquista colonial. “Tenemos en Putin la representación moderna de un nuevo tipo de colonización y toma de tierras que justamente esta gente valida, y no podemos decir que no saben lo que sucede”.