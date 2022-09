Informe: Los trámites VIP a rusos "contra la ley con un costo adicional" que ofrecía la banda integrada por Astesiano

Mediante un grupo privado creado desde enero del 2015 en facebook, la banda invitaba a ciudadanos extranjeros, principalmente rusos, a emigrar a Uruguay. El grupo contaba con dos administradores, una pareja, en la que el hombre es el segundo ciudadano ruso que fue imputado en el marco de la investigación que involucra a Alejandro Astesiano.

La última invitación a que más rusos integraran el grupo de más de 7.900 personas, fue hace exactamente una semana, hecha por Alexey Slivaev, ahora formalizado.

Según pudo constatar Informativo Sarandí, entre los “trámites" que ofrecían, estaban desde la logística y traslado del recién llegado al país, la traducción oficial de los documentos, el acompañamiento en migración para la presentación de documentos para la obtención legal del mismo, hasta otros servicios que denominaban “VIP” por ser “contra la ley con un costo adicional”.

“Suministro de transporte con conductor hasta 12 horas por día; servicios de traductor; asistencia en el alquiler de un coche; supervisar la terminación de los documentos en las instituciones oficiales; registro de documentos para reingreso al país sin VISA; asistencia para la apertura de cuentas bancarias”, y más, era con lo que esta banda atraía y convencía a extranjeros a obtener documentos ilegales y así entrar a Uruguay.

“¡¿Quién no estaría interesado en aprender a pilotar un avión, o en su avaricia, comprarse uno?!": Eso también estaba cubierto por esta banda criminal que se encargaba de brindar la obtención de licencia de conducir internacional, de transporte por carretera, aviones privados, helicópteros o yates; también brindaba ayuda en transacciones inmobiliarias; asistencia en la compra de coches, aviones, helicópteros, yates y la asistencia para la obtención de una licencia de armas.

Una de las interrogantes que surge en esta investigación a cargo de la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossatti, es por qué querrían los ciudadanos rusos obtener documentación uruguaya.

“¡Damas y caballeros! No hago autopromoción. Solo dirijo un grupo de Facebook Todo sobre Uruguay. Inmigración a Uruguay". Pocas personas de la ex URSS saben algo sobre este país. Muchos sueñan con inmigrar a Europa y no sospechan que obtener la ciudadanía uruguaya es mucho más fácil y decenas de veces más barato, y el documento no es peor que el europeo. Y con la ciudadanía de Uruguay, se puede vivir en Europa sin problemas especiales y abrir un negocio, difícil de abrir a los ciudadanos rusos debido a las sanciones en todo el mundo”, escribía en una de sus publicaciones el ruso imputado en la causa.

Slivaev vive en Uruguay hace más de 10 años, tiene una familia, y uno de sus hijos integra el Colegio Naval Militar. “Estoy increíblemente contento de haberme librado del blogger y jugador fallido de la computadora”, escribía en junio junto a varias imágenes y videos de su hijo desfilando uniformado, celebrando que el adolescente ya tuviese un futuro lejos de la computadora y la quietud.

Otra de las curiosidades, es su publicación del 27 de marzo, notificando que se sentía "feliz" con su esposa, por participar de la jornada electoral del referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración.

“La gente tiene muchos problemas sobre el futuro de sus hijos, ahorrando finanzas y muchos otros problemas fáciles de resolver en Uruguay. Es por eso que sugiero a todos que se unan a mi grupo. Y si tienen preguntas, escríbanlas en el grupo. Responderé todo si es posible. Y si hay preguntas que no se pueden presentar al público en general, siempre pueden contactar al messenger de Facebook. Por supuesto que hay Skype, Viber, WhatsApp”, escribía en otra publicación el hoy imputado.

El modus operandi era el siguiente: primero contactaban a los rusos, luego adulteraban sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y por último los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte.

El escribano Álvaro Fernández gestionaba las partidas, indicaba los pasos a seguir y oficiaba de gestor. Alexey Slivaev intervenía como traductor y gestor: conseguía los clientes y acordaba los montos que luego repartiría con el escribano. Astesiano, el custodio de Lacalle Pou, aportaba los contactos con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos que organizaban los trámites.