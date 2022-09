Julián Mazzoni sobre reforma educativa: "La propuesta final es mucho menos rupturista de lo que se esperaba"

Julián Mazzoni, consejero del Codicen en representación de los docentes, habló en Informativo Sarandí que la reforma educativa "no se trata de un cambio tan radical". Sostuvo que hay recomendaciones de organismos internacionales desde hace muchos años.

Señaló que el aprendizaje basado en las competencias, tiene que ver con el propio desarrollo que la productividad le está exigiendo a las personas en el mercado de trabajo. "Es importante, pero sin dejar de darle importancia a las disciplinas".

Mazzoni cuestionó los criterios para las evaluaciones de las competencias: "Implica cambiar como se trabaja en el aula. A nuestro juicio hacen que la calidad de la educación baje un poco y que las exigencias también bajen. Eso nos preocupa".

"Hay cuestiones que se modifican en primaria, pero no tiene cambios tan profundos como en la educación media, donde todos coincidimos que tenemos un problema. La propuesta final es mucho menos rupturista de los que se esperaba. No tiene la contundencia que podría tener. Me encuentro con una especie de refrito del plan 2006 de secundaria y el plan 2007 de UTU. No tiene calidad, ni nivel. Hubiera sido importante ir mas a fondo", manifestó.

"Hay una responsabilidad política del gobierno que anunció una gran transformación", concluyó.