Juan Pedro Mir: “Uruguay puede tener en 20 años el mejor sistema educativo del mundo”

Juan Pedro Mir, maestro, licenciado en Educación e integrante de Eduy 21, dijo en Las Cosas en su Sitio que “Uruguay puede tener en 20 años el mejor sistema educativo del mundo”.

Mir, quien participó en la elaboración de algunos documentos que fueron usados como insumo para la reforma, expresó que eso sería posible “por una cuestión demográfica, porque tenemos un muy buen nivel de docentes, tenemos una geografía muy amable, tenemos un sistema como el Plan Ceibal y porque tenemos una construcción social que nos permite trabajar en territorio”.

Dijo, además, que Uruguay puede hacerlo si dota de recursos a la educación, a la innovación y a la investigación. “Uruguay con respecto al gasto en PIB ha bajado el gasto en Educación del PIB”. Señaló además que los reclamos de Udelar deben ser atendidos.

Mir expresó que la reforma no afectará la cotidianeidad de los niños y adolescentes a la brevedad. “De la lectura de los materiales que han salido de la ANEP, uno no ve, para tranquilidad de las familias, que cambie sustancialmente la trayectoria escolar de los niños y niñas que están en este momento” en el sistema educativo. “Los cambios no se van a dar en la cotidianeidad, anoten a sus hijos en la escuela correspondiente, el el Caif, en el jardín, en la Utu correspondiente”, aclaró Mir.

El experto expresó que tampoco va a cambiar sustancialmente la forma de trabajo de los docentes, ya que eso es algo que “lleva años modificar”. “La educación es como un barco muy grande con un timonel muy chico, cualquier transformación lleva décadas”.

Para Mir, el marco curricular común es un “gran acierto”. El maestro aclaró que este cambio estaba planteado por todos los partidos políticos desde 2015.

El licenciado en Educación explicó también a qué refiere el término formar por competencias. Mir dijo que las competencias tienen una larga tradición en el mundo educativo, al menos desde la década del 90.

“Los países francoparlantes plantearon que ya no alcanzaba con enseñar por asignaturas sino que dada la complejidad, por ejemplo en las competencias lingüísticas, lo importante no era señalar gramática por un lado, sintaxis por otro, semántica por otro, sino el desarrollo de competencias que permiten al sujeto leer y escribir aprendiendo sintaxis, gramática y semántica pero puesto en el acto de hablar, escribir y escuchar”, explicó.

“Una competencia en el marco social es, por ejemplo, el pensamiento crítico, la posibilidad de entender las posiciones de distintos actores ante un tema”. “Son competentes en la medida en que pueden resolver problemas, resolver problemas complejos sin eliminar el saber”, dijo Mir.