Madres de niños y niñas trans: "Aspiramos a que sean felices y libres"

La convocatoria a una charla en el Partido Colorado sobre “infancias trans” generó polémica en el ámbito político y puso en la mirada pública un asunto sobre el cual en muchos ámbitos de la sociedad aún no se había detenido.

"La infancia es la que está cambiando el mundo, no solo nuestros hijos, sino sus amigos que no tuvieron cuestionamientos, acompañaron el proceso y hasta enseñaron mucho a sus padres", dijeron Catherina Costa (mamá de Adele, niña trans de 11 años) Fiorella Caballero (mamá de Lucas, varón trans de 8) y Magela Dewailly (mamá de Elías, varón trans de 9) en Al Pan Pan.

"Pasaron de estar angustiados, solitarios a estar felices, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlos y apoyarlos", explicaron.

"Es un camino muy complejo, aunque hoy lo vivimos como natural: cambiar su aspecto y ser llamado/a como él/ella quiere", señalan. Sobre la hormonización y cirugías explicaron que la Ley Trans permite a partir de los 16 años el uso de hormonas y las cirugías a partir de los 18 años.

Las opiniones de Manini y Zubía sobre infancias trans

En la previa a la charla organizada por el Partido Colorado en relación al mes de la diversidad, donde se invitó a integrantes del colectivo Trans Boys Uruguay, Manini y Zubía expresaron no estar de acuerdo “con cualquier tipo de manipulación de niños, a los efectos de la aceptación de una sexualidad” y que hay "soldados del género" que enseñan al niño que el sexo” es una “construcción social”, algo que señalaron como “perverso".

Consultadas sobre el tema, las madres indicaron que "esas personas, con rango político, se tendrían que educar, no hablar sin saber la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Estan quedando como ignorantes".

"El sexo no tiene que ver con el género. La identidad de género es como se autoperciben, no tiene que ver con la sexualidad, se nota la desinformación", afirmaron. "Nuestros hijos son personas individuales, no los obligamos a cambiar nada", agregaron las madres en Radio Sarandí.

Aquí la entrevista completa: