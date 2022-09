Daniela Bouquet: “Con el cambio de gobierno se ven algunos enlentecimientos a la hora de ejecutar la Ley Trans”

Daniela Bouquet, vocera de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, dijo en Las Cosas en su Sitio que con el cambio de gobierno “se ven algunos enlentecimientos a la hora de ejecutar la Ley Trans”. Bouquet expresó que “no se contemplan los cupos laborales”.

“También puede suceder que no las personas no lleguen a los requisitos necesarios, pero que no se contemplen los cupos es ilegal, y eso sucede”, dijo y agregó: “la voluntad política detrás de los proyectos de ley es fundamental para que las cosas cambien”.

Consultada por la actividad Infancias Trans, organizada por el Partido Colorado, que generó críticas de algunos legisladores, Bouquet dijo que: “muestra el discurso de odio que hay por parte de nuestros legisladores. Manini Ríos habló de una actividad perversa”.

“Las calles son nuestras, el Estado tiene que dar respuesta”, será el lema de la Marcha por la Diversidad 2022, que se realizará el próximo viernes 30. Bouquet comentó que el jueves 29 en la Plaza Cagancha habrá ferias y espectáculos y el viernes 30 la marcha saldrá de la Plaza del Entrevero para tomar Avenida del Libertador.