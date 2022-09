Javier García: "La principal amenaza para la democracia es el narcotráfico"

El ministro de Defensa, Javier García, habló sobre el combate al narcotráfico y las tareas llevadas a cabo por las fuerzas armadas. En primera instancia, se refirió a la evaluación de la ley de derribos desde su aplicación. "Se puso en práctica en 12 oportunidades. Es una ley de protección del espacio aéreo que tiene cinco fases y la última es de neutralización. Que nunca se usó y ojalá nunca se use. La última vez que se puso en funcionamiento fue hace dos meses. Era un vuelo irregular, no ilegal. Nos llegó la información desde Argentina. Es una ley disuasoria".

"Nuestra hipótesis de conflicto en el país hoy no es la guerra, claramente. La principal amenaza que tiene la democracia es el narcotráfico. El crimen organizado y la delincuencia tienen unas capacidades que nos desafían. Tenemos un área de más de mil kilómetros de frontera con Brasil y eso a nosotros nos preocupa mucho. Hubo que hacer una adaptación. Desde marzo de 2020 que empezamos a aplicar la ley de frontera, hubo cientos de miles de contactos con personas. No hay una sola denuncia de abuso de poder. Eso habla de la capacidad de adaptación", sostuvo García.

"Hay señales de que hay un grado de violencia muy importante. Los avances del narcotráfico son una tragedia para todos. Pensar que a nosotros no nos puede pasar lo que sucede en otros países, es una ingenuidad", manifestó.

En referencia a la reunión con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el ministro señaló que el país tiene la necesidad de alcanzar un "pacto político contra el narcotráfico".

"Me llamó Orsi, me dijo que quería hablar conmigo y que le interesaba lo que dije. No me fue a ver como intendente, me fue a ver como ciudadano con responsabilidades. ¿Como sigue esto?, no lo sé. Tengo claro como no sigue".

Escuchá la entrevista completa.