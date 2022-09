¿Qué animales hay en el Parque Villa Dolores? ¿Sigue siendo un zoológico?

Baltasar Brum, director de Artes y Ciencias de la Intendencia de Montevideo, habló en Viva la Tarde e indicó que Villa Dolores hoy "es un gran parque" donde está el Planetario, el Parque de la Amistad y el paseo ecoparque "que cuenta con 40 animales que no son fáciles de trasladar".

"Tener un zoológico urbano no es lo mejor para preservar animales. Se nos recomendó no mover algunos animales en este momento y por eso están ahí, algunos son muy añejos y no resistirían el traslado", informó.

"Nosotros estamos abiertos a cambiar los animales de hábitat en la medida de lo posible y ya se fueron 200 a distintos lugares", expresó.

Sobre el proyecto actual Brum explicó que "difiere sustantivamente al planteo de los zoológicos de finales del siglo XIX" donde era todo de hormigón y jaulas. "Hoy es un ecoparque", aclaró Brum.

Desde agosto el parque Villa Dolores esta abierto al público de miércoles a domingo y feriados laborables, en el horario de 9 a 17.30. Quienes concurran podrán conocer parte de las nuevas instalaciones y observar modificaciones incorporadas, como el lago de flamencos, los alojamientos de jaguares, monos caí, pecarí, tortugas de agua y Tigre, según indica la web de la Intendencia. La entrada por el momento es gratuita y sin reserva previa.

La situación del mono caí que se escapó

"Este mono llegó por orden judicial, había sido un decomiso en una redada", señaló Brum y explicó que antes el mono había estado casi un mes atendido en el Hospital Lecoq. "En Villa Dolores nunca se escapó un mono caí, no tienden a escaparse. Están en una especie de isla donde se pueden trasladar de un lado al otro", agregó.

"El mono se rescató gracias a la ayuda de gendarmería, los funcionarios de la intendencia y la población. Hoy está en perfecta condiciones en Villa Dolores", dijo. "Lo estamos observando para ver su comportamiento, que es completamente diferente a la de la población estable", finalizó el director de la Intendencia.

Aquí la entrevista completa: