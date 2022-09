Secretario General de AEBU: "da toda la impresión de que hay necesidad de agudizar el conflicto"

El secretario general de AEBU, Fernando Gambera, se refirió a la ocupación del banco Heritage realizada el miércoles por la tarde, con posterior desalojo por parte del Ministerio del Interior. Hizo hincapié en que la entidad tomó a trabajadores despedidos del Citibank, pero que son empleados que no están agremiados.

Gambera recalcó que aún no hay un mensaje claro de las empresas para salir del conflicto. "No hay otra disputa que mantener las fuentes laborales", dijo el secretario, y afirmó la importancia de que la población conozca que las medidas son por ese motivo, y no otros.

"La postura del Citibank, de no tener en cuenta la vida de los trabajadores, está perjudicando al resto de los bancos que en realidad venía cumpliendo con sus negocios sin problemas graves en cuanto a las relaciones laborales. Había una razonable paz en el ambiente", dijo.

"El mensaje es claro. Si hay bancos que se sientan de buena fe y buscan una salida, tienen una respuesta por parte del sindicato. Si alguno da el primer paso y dice que toma a un trabajador, queda afuera de conflictividad sindical, y tiene un reconocimiento en ese sentido", agregó.

Fernando Gambera explicó que ante la falta de respuestas "da toda la impresión de que hay necesidad de agudizar el conflicto".

Acerca de la Caja Bancaria, y su presente y futuro, dijo que desde hace tiempo "se viene en un derrotero de problemas que se vienen superponiendo", y agregó que "nadie en el país podría ponerse en una posición en la cual diga que no hay que hacer nada al respecto".

"Si a cualquiera de nosotros nos preguntaran si hoy crearíamos una Caja Bancaria en caso que no existiera, diríamos que no. Hay que generar un nuevo régimen general", subrayó.