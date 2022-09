Lucía Topolansky: "La cadera ya la tengo bien, la mano derecha aún no, tiene muchos huesos y se me rompieron todos"

Al Pan Pan conversó con la exvicepresidenta y exsenadora -renunció en febrero tras 22 años como legisladora- sobre los diversos asuntos de actualidad política y social, mientras sigue recuperándose tras la fractura de una muñeca y una fisura de cadera, que derivó en una intervención quirúrgica.

"Lo de la cadera ya lo tengo bien, la mano aún no, tiene muchos huesos y se me rompieron todos. Es la derecha y me impide escribir, por ejemplo" explicó Topolansky y agregó: "Pepe me da el consuelo de que a Daniel Scioli le falta un brazo y puede hasta hacerse la corbata".

La situación de Argentina

Sobre la actulidad del país vecino la ex vicepresidenta dijo que los uruguayos, en general, tienen una dificultad grande para entender el peronismo. "Hay que comprenderlo para entender la lógica argentina, que es distinta al resto del mundo", señaló.

"Tuvimos una comunicación con Cristina Fernández ya que la conocemos hace años", informó durante la entrevista.

