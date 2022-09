Santiago González: "Meterse con el tema de la ex esposa de Charles Carrera no lo comparto. Hay que tener cuidado cuando se habla de la familia"

“No sé lo de la exesposa de Charles Carrera, no lo sé. No lo conozco, no lo comenté. Si alguien lo quiere investigar, que lo investigue otro”, comenzó diciendo Santiago González en entrevista con Al Pan Pan en la que habló del contexto político y también social, con el aumento de homicidios registrados en los últimos meses.

"Meterse con el tema de la ex esposa de Charles Carrera yo no lo sigo, ni lo comparto. Hay que tener cuidado cuando se habla de la familia", añadió.

Sobre la renuncia de Luis Calabria a la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior, por realizar una consulta oftalmológica en el hospital Policial, Santiago González dijo que Calabria "es intachable".

"Me duele que le hayan hecho esto. Hay una forma de presentar la noticia de que él usa igual que otros el Hospital Policial. Su familia fue por un hisopado y él aclara que él fue por una consulta oftalmológica", señaló.

"Luis Calabria es un hermano de mi vida, es una persona brillante, recto como muy pocos. Perdemos una persona brillante", añadió y expresó: "si nos vamos a poner a ‘pies juntillas’ con todo, no sé cuántos quedan”.

Aquí la entrevista completa: