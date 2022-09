Mujica dijo que "es partidario" de legalizar las drogas y que en su momento le pidió a Vázquez que hiciera lo posible para generar un acuerdo con China

El expresidente José Mujica habló del combate al narcotráfico, de la situación de Argentina y del gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Soy partidario” de legalizar las drogas “pero con ciertas condiciones, me doy cuenta que además hay que tener el coraje de vapulear algunos derechos”, dijo el expresidente José Mujica este miércoles en Las Cosas en su Sitio.

Además, sobre el problema de narcotráfico que enfrentan varios países de América Latina, indicó que “es un fenómeno que es una especie de gangrena que lenta pero sistemáticamente avanza en las sociedades contemporáneas”.

El intendente de Canelones Yamandú Orsi y el ministro del Interior Luis Alberto Heber coincidieron días atrás en que los partidos políticos no están contaminados por el narcotráfico. Sobre un posible blindaje, Mujica señaló que “de ninguna manera” estamos blindados ante el narcotráfico. “Si Alemania no está blindada, si Estados Unidos no está blindado, qué vamos a estar blindados nosotros”, expresó.

El expresidente se refirió también a la expedición del pasaporte de Sebastián Marset: “Preferí echarle la culpa a la burocracia, no me gustaba que saliera al exterior de que podría haber alguna línea dentro del aparato del Estado tocado por los aparatos del narcotráfico, no quería dar esa imagen”.

También señaló que se comunicó con Cristina Fernández de Kirchner y que “desconfía” del sistema judicial argentino. “Hasta que los hechos demuestren lo contrario es inocente”, dijo Mujica sobre la vicepresidenta de Argentina.

Consultado sobre el TLC con China, dijo que en su momento le dijo a Tabaré Vázquez “que hiciera todo lo posible para generar un acuerdo con China”. “En términos generales estoy de acuerdo, pero no se puede firmar cualquier cosa”.

“El gobierno es esclavo de su manera de pensar, cree en la teoría del derrame y piensa que favoreciendo determinados intereses van a derramar prosperidad a los que están más abajo”, dijo Mujica sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou.