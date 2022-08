Manini Ríos sobre entrega de pasaporte a Marset: "Fue un hecho desgraciado"

El senador Guido Manini Ríos se refirió al combate a la inseguridad en Informativo Sarandí y dijo que se nota el avance de las bandas de narcotráfico." Por supuesto que no nos conforman los resultados. Yo no conozco el plan (de Luis Alberto Heber), obviamente no está dando resultados. Tal vez necesiten tiempo. Creo que está faltando que los vecinos vean mayor presencia policial. Hay que volver a poblar las comisarías. La inteligencia de barrio donde el policía sabe dónde vive el 'malandra' del barrio. Se me dice que estamos yendo a eso, pero falta. Yo recibo quejas todos los días de la gente".

Ante la pregunta sobre qué apoyo podrían brindar los militares, dijo que pueden colaborar, ayudar con el cierre de fronteras, "pero no hacerse cargo de la represión al narcotráfico. Sería desnaturalizar la función".

En cuanto al caso del pasaporte entregado a Sebastián Marset, dijo: "Entendemos que las explicaciones que dieron los ministros se ajustan a la verdad. Fue un hecho desgraciado que generó que le dieran un pasaporte a un delincuente. Pienso que no se lo tendrían que haber dado por más ajustado a derecho que esté. Seguramente no hubo la coordinación necesaria. Nos deja la sensación que se hizo algo que no se debió haber hecho".

En otro orden, se refirió a la rendición de cuentas. Manini sostuvo que "Cabildo hizo varias propuestas. Vamos a insistir en cambios de tributación a las micro y medianas empresas. Hay que darle oxígeno a ese sector que está realmente agobiado". También hizo énfasis en temas como mejoras en la remuneración a militares o ascensos de policiales. "Vamos con el espíritu de mejorar el articulado".

Por último, hizo mención a la polémica con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera: "Se está poniendo el foco del tema en algo lateral. El centro del tema es la no investigación de una bala que dejó paralítico a un ciudadano. Parecería ser muy sencilla la investigación y en diez años no avanzó. Lo demás, habría que ver quien dispuso y quien no, si se hizo para darle una mano a un ciudadano o no. Pienso que no se puede crucificar a alguien solamente por denuncias".