Productora rural María Teresa De los Santos: "No queremos ir delante del hombre, lucho para que la mujer rural se integre, pueda estar caminando al lado y sea visible"

Una mejor producción ganadera contribuye al bienestar familiar y actúa contra el cambio climático en el Uruguay, indica FAO, quien lleva la dirección técnica del proyecto Ganadería y Clima.

En sólo un año de trabajo con poco más de 60 familias productoras de diferentes partes del país, esta iniciativa "ha logrado resultados inspiradores", según presenta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En promedio, el 60% de las explotaciones mejoraron sus ingresos netos en un 50%, mientras que la producción de ganado vacuno por hectárea aumentó en un 10,3% y la de ovino en un 15%.

María Teresa y su esposo Abayubá llevan más de 50 años trabajando en su establecimiento rural de Salto. Se había estancado su productividad y tras participar del proyecto en un año "aumentaron su producción de carne, sus ingresos netos, redujeron emisiones contaminantes, aumentaron la flora, aves y biodiversidad de sus tierras y con los ingresos adicionales, mejoraron la infraestructura y reformaron su casa", cuentan.

"Mi esposo me dijo que ya no estábamos para nuevos proyectos, entonces les dije que me anotara a mi y fue fabuloso. Es un proyecto maravilloso, tengo que agradecer a la FAO por pensar en que los productores rurales tenemos que abrir la cabeza", expresó María Teresa De los Santos.

¿Cómo es ser productora rural?

"La mujeres rurales no son visibles y yo lucho para que eso cambie. No es que queremos ir delante del hombre, buscamos que la mujer se pueda integrar, que este al lado del hombre, caminando juntos", señaló.

"La mujer rural se multiplica, tanto trabaja en los quehaceres domésticos, como se sube a un caballo, como se va a los corrales, como cuida a los hijos", explicó.

Aquí la entrevista con María Teresa, productora de Salto y Soledad Bergós, consultora de FAO, coordinadora nacional de Ganadería y Clima: