Vecinos juntan firmas para que no corten cientos de árboles que están sanos en ruta de Colonia: ¿Cuál es la respuesta del director de Vialidad?

Un grupo de vecinos de Colonia está juntando firmas para reclamar por la tala de casuarinas que bordean la carretera 51 que hasta Playa Fomento. Escuchamos el testimonio de uno los vecinos y recibimos al director nacional de vialidad, Hernán Ciganda, para conocer los motivos.

"La ruta 51 está rodeada de casuarinas. Representa un patrimonio cultural e histórico. Es una carretera de baja velocidad. La máxima es de 60 km/h. Hace tres semanas llegaron miembros del ejercito con sus motocierras y empezaron talar indiscriminadamente", señaló Agustín Battellini vecino de la zona.

"Las autoridades dicen que lo hacen para ensanchar la ruta y eso no es verdad. No estamos en contra de que mejoren la ruta. Estamos en contra de que corten cientos de árboles que están sanos y que no representan peligro", agregó Battellini.

En tanto el director nacional de vialidad, Hernán Ciganda, dijo en Viva la Tarde que es entendible el reclamo. "Son muy lindas las casuarinas. Pero han tomado un tamaño muy grande y sus ramas son muy quebradizas", explicó.

"La idea es ensanchar la ruta. Para eso no nos queda más remedio que quitar los árboles. Las casuarinas tienen un promedio de vida de 45 años y estos árboles tienen más de 50 años", declaró Ciganda.

Según los datos brindados por el director de Vialidad, el 30% de los fallecidos en despistes en Uruguay terminan chocando contra un árbol. "Hay muchos emprendimientos agrícolas y pasan vehículos de gran porte", expresó.

Aquí los audios: