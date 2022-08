Juan Gómez sobre caso Marset: "Es un suceso no querido por nadie en este país; me siento obligado a actuar con responsabilidad"

El fiscal de corte Juan Gómez se refirió al caso de Sebastián Marset en Informativo Sarandí. "Solicité a la secretaría que pidiera la versión taquigráfica (de la interpelación). Pienso actuar con prudencia y responsablemente. Si no corresponde judicializar cuestiones políticas, no lo haremos, y si aparece algo, lo haremos. Uno tiene que tener el respeto a quien manifiesta el interés de tener la opinión de la fiscalía. Veremos si hay alguna responsabilidad. Es un suceso no querido por nadie en este país que se entregara ese pasaporte. Me siento obligado a actuar con responsabilidad", sostuvo Gómez.

En otro orden, se refirió a los recursos con los que cuenta el sistema judicial y señaló que no son suficientes para atender todos los casos que llegan a fiscalía. "Son miles de casos por mes. La estructura ideal sería duplicar lo que tenemos ahora. Hay una norma votada en diputados sobre la asignación aleatoria de casos, que ha sido ideada por personas que no conocen el funcionamiento del sistema. Un fiscal trabaja bien hasta 500 investigaciones. Cuando ya pasa esa cifra es un problema", explicó Gomez.

"Yo le he preguntado a operadores políticos: '¿cuántos recursos humanos cree que tiene la fiscalía general de la nación para atender la dirección de la investigación, la persecución penal y la defensa de víctimas y testigos?' Y se me ha respondido cualquier cosa, menos la realidad. Me dicen cifras aproximadas a las 3000 personas. Somos 687, y muchos de esos están en licencias, licencias maternales o certificados. O sea, que a ese número hay que quitarle el 10%", enfatizó.

Consultado acerca de la seguridad de los fiscales, indicó que le transmitió preocupación al jefe de policía de Rivera, a quien solicitó atender a toda la fiscalía. "La seguridad de los fiscales es un tema que se debatió por parte de la Asociación de Fiscales Iberoamericanos en el mes de Julio".

Escuchá la entrevista completa.