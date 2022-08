Jorge Gandini sobre caso Marset: "Capaz que debimos ser mas diligentes, pero no estuvimos fuera de la normativa"

El senador Jorge Gandini se habló a la Rendición de Cuentas y en primera instancia se refirió al adicional del fondo de solidaridad. "Lo planteé muchas veces cuando era oposición. La idea es que vaya cayendo el 25% cada año. Y que en el 2026 ya no se pague. Hay que reasignar de algún lado esos 14 millones de dólares. El estado tiene un presupuesto anual de 18 mil millones de dólares. Encontrar 14 millones debería ser posible. Yo tengo algunas alternativas", sostuvo.

"La Universidad no sale mal parada. Es verdad que tiene algunas propuestas, que yo comparto, que requieren más recursos. La universidad crece cada año un 3% en su matrícula. Estos últimos años creció un 15 y un 16%. Hay un porcentaje alto que viene de familia humildes y cuatro de cada cinco vienen del interior", agregó.

En otro orden, Gandini expresó que el sector 'vivienda' es basto y complejo. "Hay un aporte del estado con cambios que se le hicieron al plan de vivienda promovida. Tenemos una dotación de recursos importantes en etapas de ejecución. Es difícil reasignar desalojos o asentamientos. Se requiere un trabajo social, trabajo técnico. Se necesita infraestructura, creación de calles o saneamiento", explicó.

Acerca del caso del narcotraficante Sebastian Marset, dijo: "Me llamó la atención que en Uruguay tuviéramos un capo de la mafia. Me llamó la atención cosas tales como que una persona que cumplió condena por tres delitos, no tiene antecedentes. Me llamó la atención que legalmente no exista un límite para entregarle un pasaporte a alguien que está preso en el exterior", expresó Gandini e hizo mención al cambio de decreto en 2014.

"Estas cosas que nos pasan, tienen que servir. Hay que cambiar normas y hay que ser más diligentes. El narcotráfico no reconoce fronteras. Capaz que debimos ser más diligentes, pero no estuvimos fuera de la normativa", mencionó.