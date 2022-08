Alejandro Sanchez: "La mayoría de la gente no está viendo la redistribución de los recursos de la economía uruguaya"

El legislador del Frente Amplio, Alejandro Sanchez, dijo que la Rendición de Cuentas "no trae buenas noticias a la población" ya que se ha visto reducida la capacidad de compra de los uruguayos, quienes, a su consideración, "no llegan a fin de mes".

Sánchez dijo que hubo recortes y ha crecido la inflación, y esta Rendición de Cuentas no revierte la situación en un momento donde las exportaciones crecieron un 26%. "La mayoría de la gente no está viendo la redistribución de los recursos de la economía uruguaya".

El senador se refirió a los recortes de recursos para la Universidad en momentos en que crece la matricula, y cuestionó también la falta de recursos en la salud que generan faltante de medicamentos.

El "Pacha" expresó que no se ha construido una sola vivienda, y que el gobierno no ha podido llevar adelante nada de lo que ha prometido. Agregó que los fideicomisos por el plan de asentamientos aún no están en funcionamiento.

El legislador del MPP expresó que en materia de seguridad, sería necesario más recursos a la Policía para combatir la delincuencia. Acerca del caso del narco Sebastián Marset y el pasaporte, dijo que "las declaraciones de Luis Alberto Heber son tristes".