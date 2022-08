Senadora paraguaya Desirée Masi: "Estoy denunciando a fiscales paraguayos que hace más de un año tenían información de Marset"

El caso relacionado al uruguayo Sebastián Marset, que se relaciona directamente con Paraguay, lugar donde vivió y desarrolló parte de su presunto esquema de narcotráfico tiene una pata en el negocio deportivo: "el fútbol está muy metido en esto. Acá aparecía como un jugador y promotor de eventos", expresó la senadora paraguaya Desirée Masi.

"Antes la gente se sacaba fotos con Marset y ahora todos se deslindan de él", aseguró Masi que explicó que actualmente está denunciando a fiscales paraguayos "que hace más de un año tenían información de Marset".

La senadora paraguaya que está denunciando el esquema de Marset en ese país dijo a Viva la Tarde que no vive con miedo."Yo no me voy a callar, pero me tengo que cuidar y cuidar a la gente que está investigando", indicó.

"No tengo custodios. Mi esposo era ministro del Interior y recibimos amenazas permanentemente por otros temas. Mi hijo fue amenazado a los 10 años, por ejemplo. No tengo miedo, pero eso no es virtud, es ser temerario", dijo la senadora en Viva la Tarde.