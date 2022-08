Darío Sztajnszrajber: "Lo mas rico del amor es que ese otro sea distinto, te saque de vos mismo y te resignifique: te ponga todo patas para arriba"

"Lo que me interesa del amor no es lo parecido, sino lo lejano. Nietzsche decía que no recomienda el amor al prójimo. Si quieren amar a otro, lo mas rico del amor es que ese otro sea distinto, te saque de vos mismo y te resignifique: te ponga todo patas para arriba", reflexionó el filósofo Darío Sztajnszrajber en Al Pan Pan.

Darío Sztajnszrajber es Lic. en Filosofía, docente, escritor, conductor televisivo y radial. Ha publicado por ejemplo ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición, Filosofía en 11 frases y Filosofía a martillazos.

¿Hay que creer en el amor? "Si es creer como nos dicen los dueños de las grandes empresas que son las religiones institucionales, no. Yo que no soy creyente, pero no soy ateo, estoy abierto al misterio y el amor tiene algo de eso", reflexionó Darío Sztajnszrajber.

El filósofo llega al Auditorio del Sodre con su conferencia «El Amor es Imposible», en la que plantea cinco tesis sobre la imposibilidad del amor. Será el Miércoles 7 de setiembre, Hora 20.