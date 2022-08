Jorge Díaz: "Siento dolor porque el estado al que yo representé le entregó un pasaporte a un narco"

El ex fiscal de corte, Jorge Díaz, habló en Informativo Sarandí sobre su retorno a la actividad profesional, el nuevo código del proceso penal y el caso del narco Sebastián Marset, entre otros.

"Mi salida de la fiscalia y mi ingreso a la actividad privada fue muy estudiada. Porque no es fácil pasar al otro lado del mostrador. Me va muy bien porque estoy trabajando en un lugar que me gusta, con amigos con quienes compartimos valores y principios", comenzó Díaz.

"Tenemos un sistema procesal eficaz y garantista. Ni es 'pro delincuentes' ni ata de manos a la policía. Hubo un salto cualitativo de un proceso inquisitivo a un sistema como el actual que es garantista. Se requiere de un cambio cultural. Los jueces fueron los primeros en adaptarse", sostuvo.

Díaz agregó que "fiscales a favor de la reforma los hay y son la gran mayoría". Señaló que algunos perferían el sistema anterior porque "era la escalera del burro" y los beneficiaba la antigüedad.

En otro orden, indicó que la politica criminal debería ser una política de estado y tiene que estar claro quien la define. "Si no la hay, como nosotros proponíamos que se hiciera, lo que pasa es que quien define la política criminal, por la vía de los hechos, es la policía. Es la que termina filtrando qué llega al sistema de justicia y qué no. Si no tenes criterios claros de prioridad lo que termina pasando es que terminas persiguiendo la bagatela. Y terminas agarrando a los que están drogados, con la cabeza quemada. Y de esos está llena la cárcel".

Por último, se refirió al caso del narco Sebastián Marset. Jorge Díaz manifestó que tiene la información que ha salido en la prensa y que no tiene ni la mitad de las piezas del puzzle. Subrayó que hay elementos objetivos como que la fiscalía de Colombia dijo que Marset fue quien mandó a matar al fiscal, y que estaba preso y fue liberado porque el estado uruguayo le entregó un pasaporte. "Hasta ahí puedo llegar. Cómo se armaron las piezas del puzzle no puedo opinar porque no tengo todos los elementos. Lo que si, siento dolor porque el estado al que yo representé le entregó un pasaporte a un narco".

Escuchá la entrevista completa.