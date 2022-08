Zuasnabar: “Es una coalición que ha durado mucho más de lo que muchos preveían”

Ignacio Zuasnabar, director de Equipos Consultores, habló sobre la opinión de los uruguayos de cara a las internas partidarias de 2024 y el TLC con China.

“En principio hay un clima de opinión favorable a la firma de un TLC con China”, indicó Ignacio Zuasnabar, director de Equipos Consultores. Según la última encuesta de la consultora, un 60% está de acuerdo con que se firme el tratado de libre comercio, un 20% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 12% está en desacuerdo y un 8% no opina.

“Es posible que esto se pueda mover con el tiempo pero el punto de partida es un punto de favorabilidad, que además no es novedoso porque en muchos estudios de opinión pública que hemos hecho en las últimas décadas en general siempre los uruguayos tienen una predisposición favorable a que Uruguay, que tenemos una idea de que es un país pequeño, necesita comerciar con el mundo”, explicó Zuasnabar.

Según la misma encuesta, en caso de que el Mercosur no apruebe la firma, las cifras cambian. Un 51% está a favor de firmar igual, un 44% es proclive a no firmar y un 5% no contesta.

Sobre la aprobación de gobierno, Zuasnabar dijo que “se mantiene en niveles de popularidad alta, es un gobierno que tiene un saldo positivo de aprobación”. Además, agregó que la aprobación es “similar al electorado que votó en segunda vuelta a Lacalle Pou”.

Si bien la aprobación del gobierno es alta, en julio tuvo su pico mínimo. “Estamos en un escenario pos pos, pospandemia y posreferéndum, ahora se limpia esa agenda tan extraña y entramos en una situación de normalidad que coincide con una escalada de precios internacionales, una suba de inflación a nivel local, un aumento de los combustibles a nivel local. Eso genera molestias en algunos sectores de la población y ese es el escenario que probablemente impulsa el aumento de la desaprobación al gobierno en los últimos meses”, explicó Zuasnabar.

Sobre la coalición, Zuasnabar indicó que “ha durado mucho más de lo que muchos preveían y es una colación que ha gobernado, con sus problemas,con sus diferencias”. “Hoy llega como un objeto político mucho más claro en el ambiente de lo que estaba en el ciclo anterior”, indicó.

De cara a las elecciones de 2024, Zuasnabar expresó que en la interna del Frente Amplio en la encuesta espontánea surge el nombre de Yamandú Orsi en primer lugar. En cambio, en la encuesta guiada, el nombre que predomina es el de Carolina Cosse. “Está claro que hay dos candidatos que tienen un nivel de instalación y preferencia mayor que el resto”, señaló.