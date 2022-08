Carlitos Páez: “No cambio el mejor día de mi adicción por el peor día de mi recuperación”

Carlos Páez Rodríguez lleva 30 años sin consumir drogas, y dice que su mejor aporte es contar su propia experiencia. “Cuando empecé en los grupos de narcóticos anónimos aprendí que las cosas se aprenden en grupo, no se sale solo”.

Páez contó en Las Cosas en su sitio que cuando cumplió su primer año sin consumo, comparó la mesa de ese festejo con las aspas del helicóptero que los había rescatado en la montaña. “Esa mesa también era un pasaporte a la libertad”, reflexionó.

Además, expresó: “No cambio el mejor día de mi adicción por el peor día de mi recuperación, no lo cambio, no me arriesgo. Porque tengo un contenido de 30 años que me acuerdo de todo, pero tengo un periodo anterior que no me acuerdo de nada, es un black out”.

El hijo de Paez Vilaró cree que su adicción tuvo que ver con “no soportar el proceso”. “Yo tenía un padre famoso, orgulloso de él, y muchas veces yo quería emular a mi padre pero sin cumplir con el proceso que él cumplió. Él fue un gran laburador”.

En octubre se cumplen 50 años del accidente del avión en la cordillera de los Andes, del que Páez es sobreviviente.“El gran atractivo que tiene esta historia, que es única en el mundo, es que fue protagonizada por gente del común y lo que ves es el proceso del ser humano de transformarse y salir adelante”, dijo.

En la película de Juan Antonio Bayona, que se estrenará en 2023, Paez interpretará el papel de su padre, Carlos Páez Vilaró. “Es un papel durísimo. Un poco porque Bayona es un obsesivo por los parecidos, va a ser realmente impresionante esta película. Lo que ha laburado ha sido infernal”, contó.