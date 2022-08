Abigail Pereira: sus comienzos, su transición y su destacado presente en Masterchef y Miami

Actualmente a Abigail Pereira se la puede ver en Masterchef Celebrity siendo una de las cocineras amateurs destacadas del certamen. Sobre su pasado y presente, la bailarina, cantante y actriz habló en Al Pan Pan en una imperdible charla.

A los 5 años vivió el primer indicio de que su identidad no iba por donde la sociedad le marcaba. A los 14 años le dijo a su mamá no estaba sintiéndose bien por como la identificaban y luego dejó su casa. "Me fui a un asentamiento donde pude ser", narró.

Hoy tiene 36 años y fue a los 33 que logró contar un hecho que vivió cuando era niña, desde los 7 a los 11 años: "Sufrí un abuso intrafamiliar por parte de la pareja que tenía mi madre", expresó.

Sus comienzos artísticos fueron en Carnaval de las Promesas. A partir de ahí se dio cuenta que su vocación era el baile, el canto, la actuación. Presentarse en el casting para Bailando por un Sueño, con Marcelo Tinelli, fue el gran cambio en su vida. Tras esa etapa logró mostrarse en distintos medios hasta llegar a Miami, donde se consagró definitivamente.

"Encontré mi lugar en el mundo donde vivo ahora", admitió Abagil en la entrevista con Al Pan Pan. Escuchá acá la entrevista completa: